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Два пункта пропуска на Донбассе не работают

Сегодня, 12:17 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в Донецкой области на линии соприкосновения с неподконтрольными территориями не работают контрольные пункты въезда/выезда «Гнутово» и «Марьинка».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

КПВВ «Гнутово» закрыт на реконструкцию. «В связи с этим пропуск в пределах дорожного коридора "Новоазовск — Гнутово — Талаковка — Мариуполь" не производится. Работы по обустройству продлятся до 8 апреля», — отмечается в сообщении.

Кроме того, накануне в пятницу, 5 апреля, по решению штаба ООС временно приостановлен пропуск людей и транспортных средств через КПВВ «Марьинка» .

«Это связано с обстрелом российскими наемниками дорожного коридора на этом направлении и угрозой жизни гражданских лиц и военнослужащих. Решение об открытии будет приниматься дополнительно», — сказано в сообщении.

Остальные КПВВ на линии соприкосновения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме.


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