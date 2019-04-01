Координатор ОБСЕ посетил военнопленных в оккупированном Донецке

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш посетил подконтрольный сепаратистам Донецк, где смог увидеть четырех украинских военнопленных.

Об этом в субботу, 6 апреля, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что Фриш посетил военнопленных, которых сепаратисты отказываются отдавать Украине более четырех лет. Также они показали ему еще двух гражданских, которых незаконно удерживают.

«По нашей предварительной информации, Фриш так и не встретился с другими заложниками, на посещении которых украинская сторона настаивала в Минске, в частности, и со Станиславом Асеевым. В общем, ему дали возможность увидеть лишь треть из тех, на обязательном посещении кого мы настаивали, и которые были в списке с просьбой обязательно увидеть», - написала Геращенко.

Она также рассказала, что семьи заложников обратились к Фришу с просьбой передать письма, привезти ответы и поднять вопрос относительно телефонного звонка. По предварительной информации, посол передал письма МККК, а во время переговоров в Минске станет известно, получили ли заложники известия от своих семей.

«К сожалению, вместо 10 заложников, на посещении которых мы настаивали, ему показали только четырех. И еще двоих гражданских, о задержании которых мы знаем. Украинская сторона оставляет за собой право на зеркальные условия посещения координатором ОБСЕ пенитенциарных учреждений и зеркальные разрешение встреч с людьми, заявленными в списках представителями ОРДЛО», - добавила Геращенко.