На КПВВ «Марьинка» снайпер боевиков ранил пограничника

Сегодня, 5 апреля, около 14:00 украинский военнослужащий получил пулевое ранение в результате обстрела КПВВ «Марьинка» из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«Очередной обстрел КРП «Марьинка». Около 14 часов старший смены на нулевом блокпосту КПВВ «Марьинка» получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории», – написал он.

Слободян подчеркнул, что состояние здоровья раненого удовлетворительное. «Сейчас ему оказана первая медицинская помощь и доставили в ближайшее медицинское учреждение», – отметил он.

По словам Слободяна, пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка» решением штаба ООС временно приостановлен.