ОБСЕ зафиксировала на Донбассе российский комплекс радиоэлектронной борьбы

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали российский комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-341В «Леер‑3» на неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«2 апреля команда СММ заметила комплекс радиоэлектронной борьбы (РБ‑341В "Леер‑3"), который перевозили на военном грузовике КамАЗ‑5350 в районе Коньково, что в 79 километрах к югу от Донецка, в южном направлении по автодороге Т0508», - говорится в отчете.

В ОБСЕ подчеркнули, что речь идет о зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.