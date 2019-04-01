Луганская область осталась без украинского телевидения

В Луганской области критическая ситуация. ООО "Луганське енергетичне об'днання" отключило подачу электроэнергии на стратегически объекты госконцерна РРТ - телевышки.

Об этом сообщил директор местной компании Интернет СДС Сергей Кушнарев, пишет Лига

"В области нет сигналов украинского радио и ТВ! Оборудование телекоммуникационных компаний работает на генераторах", - написал он.

Причина, по словам менеджера, - задолженность концерна перед поставщиком энергии ООО «Енера Схід». По состоянию на 1 марта сумма долга составляла около 1,2 млн.

"Удивляет кромешная тишина вокруг этой проблемы! Пока нет сигнала, народ активно включает поиск на своих ТВ и как вы думаете, что он там находит? В 60 км от границ с северным соседом?" - сетует Кушнарев.