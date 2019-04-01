Украинские бойцы взяли в плен боевика

Украинские бойцы взяли в плен боевикаСегодня, 10:41
Сегодня, 5 апреля, около 01:00 разведывательная группа противника пыталась выйти в тыл позиций ВСУ на Донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба ООС.
«Хорошо организованная боевая служба на переднем крае и усиленная бдительность наших бойцов, несущих службу на наблюдательных постах, позволили разоблачить намерения противника», - говорится в сообщении.
В ходе короткого боя враг отступил, украинские военнослужащие взяли в плен боевика российско-оккупационных войск.
Пленник – Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (В/ч 08826).
Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава Объединенных сил.