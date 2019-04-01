» » Украинские бойцы взяли в плен боевика

Украинские бойцы взяли в плен боевика

Сегодня, 10:41 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 5 апреля, около 01:00 разведывательная группа противника пыталась выйти в тыл позиций ВСУ на Донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Хорошо организованная боевая служба на переднем крае и усиленная бдительность наших бойцов, несущих службу на наблюдательных постах, позволили разоблачить намерения противника», - говорится в сообщении.

В ходе короткого боя враг отступил, украинские военнослужащие взяли в плен боевика российско-оккупационных войск.

Пленник – Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (В/ч 08826).

Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава Объединенных сил.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:59

В Луганской области в прошлом году субвенции и дотации из областного бюджета профинансированы в сумме 34,1 млн грн

Сегодня, 13:30

Боевики обстреляли позиции ВСУ под Водяным и Лебединским из минометов

Сегодня, 12:05

ОБСЕ зафиксировала на Донбассе российский комплекс радиоэлектронной борьбы

Сегодня, 11:19

Луганская область осталась без украинского телевидения

Сегодня, 10:41

Украинские бойцы взяли в плен боевика

Сегодня, 10:27

КПВВ "Гнутово" закрыли на ремонт до следующей недели

Сегодня, 09:19

В зоне ООС на Донбассе ликвидировали четырех боевиков

Вчера, 20:04

Переселенцы смогут взять жилье по льготному кредиту на Луганщине

Вчера, 18:24

Боевики в ОРЛО активно тренируют минометные и артиллерийские подразделения

Вчера, 17:48

Статус участника боевых действий получили более 257 тыс. военнослужащих ВСУ

Вчера, 17:07

В Украине испытали новую ракету

Вчера, 16:52

В Счастье назначен глава военно-гражданской

Новости Украины:

Сегодня, 13:58

Порошенко назначил нового замглавы СБУ

Сегодня, 13:10

Украинец пытался пронести в Беларусь 150 попугаев

Сегодня, 12:56

В Кремле не комментируют смену куратора по вопросам Украины

Сегодня, 12:07

НСК еще не знает, сколько будут стоить дебаты

Сегодня, 11:21

Еще на двух объектах «Воды Донбасса» ограничили электроснабжение

Сегодня, 10:28

Президент уволил зампредседателя СБУ

Сегодня, 10:24

В Украине будут строить безопасные пандусы

Сегодня, 09:54

Аваков обещает обеспечить полную безопасность во время дебатов

Вчера, 21:28

В Хмельницком отравились 24 ребенка

Вчера, 20:10

ЦИК принял протоколы 188 окружных избиркомов

Вчера, 19:59

Львов запретил продавать алкоголь в МАФах

Вчера, 18:13

Президент подписал программу укрепления партнерства с НАТО

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 