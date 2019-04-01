На Донбассе на ремонт до следующей недели закрыли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово".

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Сообщается, что КПВВ "Гнутово" закрыли на реконструкцию, работы по обустройству продлятся до 7 апреля. Остальные пункты пропуска на линии разграничения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме.

Также сообщается, что за минувшие сутки пассажирский и транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. Всего за сутки КПВВ пересекли 34,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.