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В зоне ООС на Донбассе ликвидировали четырех боевиков

Сегодня, 09:19 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне операции Объединенных сил  на Донбассе в ходе боевых действий 4 апреля ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, зафиксированы обстрелы в районе Лебединского, Авдеевки, Песков, Талаковки, Павлополя, а также Новотошковского. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение.

Также сообщается, что украинские военные ликвидировали четырех боевиков, еще двое получили ранения. Кроме того, уничтожили единицу военной техники противника.


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