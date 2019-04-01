В зоне ООС на Донбассе ликвидировали четырех боевиков

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 4 апреля ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, зафиксированы обстрелы в районе Лебединского, Авдеевки, Песков, Талаковки, Павлополя, а также Новотошковского. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение.

Также сообщается, что украинские военные ликвидировали четырех боевиков, еще двое получили ранения. Кроме того, уничтожили единицу военной техники противника.