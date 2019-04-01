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Боевики в ОРЛО активно тренируют минометные и артиллерийские подразделения

Сегодня, 18:24 citynews.net.ua | Напечатать

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса командование незаконных вооруженных формирований ведет интенсивные тренировки артиллерийских и минометных подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Ввооруженных сил Российской Федерации под видом проведения контрольных проверок за зимний период обучения. В частности, часть подразделений российских оккупационных войск скрыто выведены в районы сосредоточения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом, противником интенсивно проводятся тренировки по управлению огнем артиллерийских и минометных подразделений, которые, якобы с целью проверки, прибыли в районы передовой по учебной тревоге.

В то же время, на основных и запасных пунктах управления войсками НВФ, развернуты оперативные группы, которые проводят уточнение и распределение для поражения целей среди подразделений, привлеченных к тренировкам.


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