Статус участника боевых действий получили более 257 тыс. военнослужащих ВСУ

С начала вооруженного конфликта на Донбассе более 257 тыс. украинских военнослужащих получили статус участника боевых действий. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Статус участника боевых действий с начала российской вооруженной агрессии получили более 257 тыс. 800 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины – участников антитеррористической операции и операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Также, по информации Департамента кадровой политики Минобороны Украины, с начала 2019 года, по состоянию на 3 апреля, за образцовое и профессиональное выполнение обязанностей, государственными наградами награждены 227 воинов и поощрительными ведомственными отличиями – 1 755 военнослужащих и работников ВСУ.