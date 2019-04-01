В Киеве взорвали автомобиль сотрудника военной разведки

В Голосеевском районе Киева подорван автомобиль, предположительно принадлежащий сотруднику военной разведки.

Об этом, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает "Украинская правда".

Взрыв автомобиля "Chevrolet Evanda" произошел сегодня утром, 4 апреля, на ул. Вильямса. На месте полицейские обнаружили раненого мужчину.

Как утверждают в "Украинской правде", пострадал не сам владелец авто, а подрывник. По предварительной информации, диверсант пытался установить взрывчатку, но она сработала раньше, он сам получил ранения и был доставлен в больницу.

При этом в Военной прокуратуре центрального региона отмечают, что информации о подробностях случившегося у них пока нет. В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что человек, который должен был пострадать, не является сотрудником их ведомства.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.