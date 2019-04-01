Филь заверяет, что делает все возможно, чтобы не допустить затопления шахт ГП «Первомайскуголь»Сегодня, 14:06
И.о. главы Луганской облгосадминистрации Сергей Филь заявил, что руководство области делает все возможное, чтобы предотвратить подтопление шахт ГП «Первомайскуголь».
Об этом он написал у себя в Фейсбук.
«Создал комиссию, которая будет заниматься исключительно этим вопросом. Она уже начала работать. Также обратился в Министерство энергетики и угольной промышленности по ситуации возникшей в связи с обесточиванием угольных предприятий области.
Действительно, ситуация на этом этапе далека от идеальной. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить контроль. И применяем все рычаги, доступные областной администрации», - сообщил он.
Как сообщалось ранее, отключение государственных шахт от электроснабжения грозит Луганщине экологической катастрофой