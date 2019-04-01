Филь заверяет, что делает все возможно, чтобы не допустить затопления шахт ГП «Первомайскуголь»

И.о. главы Луганской облгосадминистрации Сергей Филь заявил, что руководство области делает все возможное, чтобы предотвратить подтопление шахт ГП «Первомайскуголь».

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

«Создал комиссию, которая будет заниматься исключительно этим вопросом. Она уже начала работать. Также обратился в Министерство энергетики и угольной промышленности по ситуации возникшей в связи с обесточиванием угольных предприятий области.

Действительно, ситуация на этом этапе далека от идеальной. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить контроль. И применяем все рычаги, доступные областной администрации», - сообщил он.

Как сообщалось ранее, отключение государственных шахт от электроснабжения грозит Луганщине экологической катастрофой