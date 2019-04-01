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Филь заверяет, что делает все возможно, чтобы не допустить затопления шахт ГП «Первомайскуголь»

Сегодня, 14:06 citynews.net.ua | Напечатать

И.о. главы Луганской облгосадминистрации Сергей Филь заявил, что руководство области делает все возможное, чтобы предотвратить подтопление шахт ГП «Первомайскуголь».

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

«Создал комиссию, которая будет заниматься исключительно этим вопросом. Она уже начала работать. Также обратился в Министерство энергетики и угольной промышленности по ситуации возникшей в связи с обесточиванием угольных предприятий области.

Действительно, ситуация на этом этапе далека от идеальной. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить контроль. И применяем все рычаги, доступные областной администрации», - сообщил он.

Филь заверяет, что делает все возможно, чтобы не допустить затопления шахт ГП «Первомайскуголь»

Как сообщалось ранее, отключение государственных шахт от электроснабжения грозит Луганщине экологической катастрофой


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