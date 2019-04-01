В Луганской ОГА рассказали на что потратили бюджет области в прошлом году

В Луганской областной государственной администрации сегодня, 4 апреля, на заседании коллегии, которое провел и. о. главы региона Сергей Филь, доложили о выполнении областного бюджета за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

«В прошлом году нам удалось обеспечить наполнение доходной части бюджета и за счет этого осуществлять постоянное финансирование расходов бюджетной сферы совместной собственности территориальных громад. Несмотря на то, что в Луганской наименьший среди областей Украины бюджет, нами обеспечено своевременное и в полном объеме финансирование заработной платы и других защищенных статей, удалось почти в полном объеме ликвидировать кредиторскую задолженность областных бюджетных учреждений и вдвое сократить дебиторскую», – заявил Филь.

Губернатор Луганщины подчеркнул, что в 2018 году в регионе было обеспечено финансирование проектов развития и реализован ряд программ и мероприятий за счет областных средств.

Об исполнении областного бюджета за прошлый год отчиталась директор Департамента финансов Луганской облгосадминистрации Татьяна Аникиева.

Так, в 2018 году общий объем фактически полученных доходов областного бюджета составил 4 млрд 657,6 млн грн, что на 18,5%, или 728,5 млн грн больше, чем в 2017 году. Объем доходов общего фонда (без учета трансфертов) составил 499,7 млн грн, специального – 154,6 млн грн.

Из государственного областным бюджетом Луганщины в 2018 году было получено дотаций в сумме 618,2 млн грн и субвенций в сумме 3 млн 357,9 млн грн. Выполнение запланированных сумм поступлений по трансфертам из государственного бюджета составляет 99,3%.

Также в областной бюджет поступили другие субвенции из местных бюджетов в сумме 27,2 млн грн.

Утвержденный на 2018 год объем доходов общего фонда (без учета межбюджетных трансфертов) выполнен на 104,2%, дополнительно получено 20,3 млн грн. По сравнению с 2017 годом объем поступлений в общий фонд собственных и закрепленных доходов увеличился на 11,9% или на 53,1 млн грн.

В 2018 году происходило сокращение поступлений в областной бюджет, вследствие экономической блокады. Так, в 2018 году из 499,7 млн грн налогов и сборов в областной бюджет 99,4% поступило из подконтрольной Украине территории региона и 0,6% – с неподконтрольной. Поступления с неподконтрольных территорий Луганщины уменьшились на 51,6 млн грн, или на 94,3%.

В структуре доходов общего фонда областного бюджета Луганщины в 2018 году:

собственные доходы – 12%;

базовая дотация из государственного бюджета – 2,5%;

дополнительная дотация на финансирование расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 12,5%;

субвенции – 73%.

По сравнению с 2017 годом объем трансфертов увеличился на 424,4 млн грн или на 13,3%. Объем поступлений налога на прибыль увеличился в три раза или на 25,2 млн грн.

В течение отчетного периода в доходы областного бюджета зачислены:

рентная плата за специальное использование лесных ресурсов – 1,2 млн грн;

за специальное использование воды – 12 млн грн;

за пользование недрами – 9,1 млн грн;

арендная плата за водные объекты – 116,6 тыс. грн.

Поступления в специальный фонд бюджета Луганщины в 2018 году уменьшились по сравнению с 2017 годом на 27,5 млн грн и составили 154,6 млн грн.

На расходы областных бюджетных учреждений и финансирование мероприятий из общего и специального фондов бюджета с учетом межбюджетных трансфертов в 2018 году было направлено 4 млрд 729,8 млн грн, что на 3,9% меньше показателей прошлого года и составляет 91,2% к объему, утвержденному на год.

На расходы из общего фонда бюджета в 2018 году направлено 3 млрд 937,9 млн грн, что на 5,7% больше показателей прошлого года и составляет 96,7% к объему, утвержденному на год.

Расходы специального фонда областного бюджета составили 791,9 млн грн или 71,2%.

В общем объеме расходов без учета межбюджетных трансфертов в 2018 году объемы расходов составляли:

на образование – 32% или 673,6 млн грн;

на здравоохранение – 29% или 612,1 млн грн;

на социальную защиту и социальное обеспечение – 7% или 148,1 млн грн;

на культуру и искусство – 2% или 48,7 млн грн;

на физическую культуру и спорт – 2% или 33,3 млн грн;

на строительство и региональное развитие – 7% или 135,4 млн грн;

на транспорт и транспортную инфраструктуру, дорожное хозяйство – 13% или 266 млн грн.