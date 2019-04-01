» » ЦИК: Дебаты на «Олимпийском» будут предвыборной агитацией

ЦИК: Дебаты на «Олимпийском» будут предвыборной агитацией

Сегодня, 13:25 citynews.net.ua | Напечатать

Предложенные кандидатами на пост президента дебаты на НСК «Олимпийский» могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом «О выборах президента Украины» теледебатами.

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко в комментарии изданию Укринформ.

«То, о каких дебатах говорится в постановлении ЦИК, - это статья 62 закона (О выборах президента Украины. - Ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немного не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации», - отметил он.

Радченко подчеркнул, что статья 62 закона о выборах президента определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов, которые проводятся на Общественном телеканале и оплачиваются из государственного бюджета.

В то же время он выразил мнение, что, скорее всего, кандидаты на пост главы государства, которые говорят о дебатах на стадионе «Олимпийский», имеют в виду форму агитации, которая урегулирована статьей 58 закона о выборах президента относительно «проведения публичных дебатов, дискуссий, пресс-конференций». По его словам, такие дебаты должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов.

«Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон. Есть предвыборные теледебаты, 62-я статья закона и постановление ЦИК касается именно этого. Когда один кандидат другого вызывает на дебаты, то очевидно, что речь идет о части 1 п. 3 статьи 58 закона. Это разница», - добавил зампредседателя ЦИК.

Вместе с тем Радченко напомнил, что до момента принятия ЦИК итогового протокола о результатах голосования 31 марта и объявления повторного голосования (второго тура. - Ред.) агитация кандидатов на пост президента не допускается.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский». Действующий Президент согласился на это предложение.

ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» начала переговоры с кандидатами в президенты относительно организации их дебатов.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:48

Статус участника боевых действий получили более 257 тыс. военнослужащих ВСУ

Сегодня, 17:07

В Украине испытали новую ракету

Сегодня, 16:52

В Счастье назначен глава военно-гражданской

Сегодня, 15:49

В Киеве взорвали автомобиль сотрудника военной разведки

Сегодня, 14:06

Филь заверяет, что делает все возможно, чтобы не допустить затопления шахт ГП «Первомайскуголь»

Сегодня, 13:59

В Луганской ОГА рассказали на что потратили бюджет области в прошлом году

Сегодня, 13:25

ЦИК: Дебаты на «Олимпийском» будут предвыборной агитацией

Сегодня, 12:26

Пункт пропуска Гнутово не будет работать три дня

Сегодня, 11:10

УПЦ МП призвала Варфоломея отозвать томос

Сегодня, 09:38

Красный крест направил 160 тонн продуктов на неподконтрольный Донбасс

Сегодня, 09:11

За сутки в зоне ООС зафиксировано 6 обстрелов

Сегодня, 09:10

Луганская ФК «Заря» проиграла «Динамо»

Новости Украины:

Сегодня, 17:48

Статус участника боевых действий получили более 257 тыс. военнослужащих ВСУ

Сегодня, 16:58

С начала года на пожарах погибли более 700 украинцев

Сегодня, 16:51

В Украине появятся парковки с зарядками для электрокаров

Сегодня, 15:49

В Киеве взорвали автомобиль сотрудника военной разведки

Сегодня, 15:47

Порошенко зовет Зеленского вместе сдать анализы

Сегодня, 14:44

Украина потребовала от РФ передать 113 осужденных в Крыму украинцев

Сегодня, 14:10

В Киеве появится улица Джона Маккейна

Сегодня, 13:25

ЦИК: Дебаты на «Олимпийском» будут предвыборной агитацией

Сегодня, 12:24

В прошлом году заробитчане перечислили в Украину почти $11 миллиардов

Сегодня, 11:08

В Госдуме оценили «экономические потери» Крыма от Украины

Сегодня, 09:41

Полторак: Корабли НАТО на постоянной основе будут заходить в порты Украины

Сегодня, 09:07

ЦИК обработала 100% протоколов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 