УПЦ МП призвала Варфоломея отозвать томос

Синод УПЦ МП вчера, 3 апреля, призвал Константинопольский патриархат и лично патриарха Варфоломея отозвать томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба УПЦ МП.

"Следует констатировать, что действия Константинопольского патриархата в Украине нанесли большой вред украинскому православию, а также стали угрозой для всеправославного единства. Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением", - говорится в заявлении.

В УПЦ МП считают, что "способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыва Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса".