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За сутки в зоне ООС зафиксировано 6 обстрелов

Сегодня, 09:11 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди бойцов операции Объединенных сил нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, оккупанты применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял украинских военных.

"С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Новотроицкое, с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединский".

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник провел четыре обстрела: дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм около села Крымское; с миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское. Также из стрелкового оружия боевики открывали огонь вблизи поселка Станица Луганская.

"Потерь среди военных нет. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двух и ранив трех оккупантов", - заявили в ООС.

Также в пресс-центре добавили, что была уничтожена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - добавили в ООС.


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