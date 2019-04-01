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ЦИК обработала 100% протоколов

Сегодня, 09:07 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов по состоянию на  4 апреля по результатам голосования на выборах Президента Украины 31 марта. Об этом сообщает сайт ЦИК.

100% обработанных протоколов являются результатами голосования 18 893 770 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом: Владимир Зеленский - 30,24%; Петр Порошенко - 15,95%; Юлия Тимошенко - 13,40%.

Второй тур президентских выбор назначен на 21 апреля.


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