Боевики за день дважды обстреляли силы ООС

Боевики за день дважды обстреляли силы ООСВчера, 18:29
3 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское.
"Потерь среди наших защитников нет. На враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сказано в сообщении.