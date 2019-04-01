Боевики за день дважды обстреляли силы ООС

3 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское.

"Потерь среди наших защитников нет. На враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сказано в сообщении.