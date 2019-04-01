Отключение государственных шахт от электроснабжения грозит Луганщине экологической катастрофой

На государственных предприятиях Луганской области «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь», которые 1 апреля были обесточены, электроснабжение до сих пор не восстановлено. Шахты не работают, уголь не добывается и не отгружается, осуществляется только откачки воды и вентиляция выработок.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Как сообщили председатели первичных ячеек НПГУ государственных предприятий « Лисичанскуголь» Эдуард Всеволодский и «Первомайскуголь» Роман Панчук, руководители обеих компаний получили письма от Луганского филиала ГП «Региональные электрические сети» с предупреждением, что в случае неуплаты задолженности за электроснабжение 3 апреля, на подстанциях будут отключены установки, которые питают системы водоотлива шахт ГП «Первомайскуголь» и «Лисичанскуголь». Профсоюзные лидеры не скрывают своей озабоченности, поскольку полное прекращение подачи тока на руднике минимум на 5 часов подряд приведет к полному их затоплению, а это грозит десяткам тысяч шахтеров не только потерей работы, но и экологической катастрофой всему региону.

«Самое обидное то, что все три государственных предприятия - угледобывающие «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь» и «Региональные электрические сети» подчиняются одному и тому же Министерству энергетики и угольной промышленности Украины и его глава Игорь Насалик при желании мог бы и не доводить эту проблему до такой ситуации», - сообщил Волынец.