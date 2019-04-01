В Станично-Луганском районе полицейские изъяли из семьи ребенка, которого бросила мать.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Полицейские изъяли из семьи полуторагодовалую девочку, которую мать оставила в доме со своим братом в сильном алкогольном опьянении.

В поселковый совет обратились неравнодушные жители села Пшеничное и сообщили, что родители маленького ребенка находятся в состоянии алкогольного опьянения, а девочка голодна. Для проверки сообщения в поселок немедленно выехали детские полицейские и работники службы по делам детей.

Осмотрев дом, полицейские обнаружили мужчину, который находился в сильном алкогольном опьянении. На вопрос, где мать девочки он едва смог сообщить, что его сестра, которая является матерью ребенка, якобы, пошла за вещами.

По решению комиссии ребенок был изъят. К такому решению специалистов побудили ужасные бытовые условия, антисанитария, отсутствие необходимых условий для жизни ребенка и родительской опеки.

Девочка временно доставлена в детское отделение Станично-Луганской больнице. Состояние ребенка удовлетворительное. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение матери ребенка.