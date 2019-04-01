ЦИК обработала 99,99% протоколов

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно, что позволяет им выйти во второй тур.

Об этом свидетельствуют данные обработки 99,99% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,40% голосов. За кандидата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали 11,67% избирателей.