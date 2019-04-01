КПВВ «Гнутово» приостановит пропуск людей на 2 дня

В период с 5 по 7 апреля КПВВ «Гнутово» в Донецкой области будет закрыто на реконструкцию.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Для обеспечения безопасности проведения работ по решению командующего объединенных сил с 5 по 7 апреля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ "Гнутово"», — говорится в сообщении.

За 2 дня планируется обновить дорожное покрытие, провести монтаж конструкций и подключиться к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения.

На КПВВ уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, а также завершается строительство укрытия и навесов-накопителей, отметили в штабе

КПВВ «Гнутово» расположен в пределах дорожного коридора «Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь».