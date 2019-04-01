Экс-волонтер и военный погибли на Донбассе

Военнослужащие Яна Червоная (позывной "Ведьма") и Александр Милютин (позывной "Дед") погибли на Донбассе вчера от обстрелов оккупантов.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Фейсбуке.

"Обстрел позиций 54 омбр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня (2 апреля - ред) от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить", - написал президент.

Яну Червоную многие знают в качестве волонтера. На момент гибели она была военнослужащим-контрактником.