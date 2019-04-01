В Станице установили новое оборудование для реанимации

Новое медицинское оборудование установлено в реанимационном отделении Станично-Луганского районного территориального медицинского объединения.

Как сообщили в Луганской военно-гражданской администрации, речь идет о пульсоксиметре Rad 8, шприцевом инфузионном насосе Aitecs 2016 и двух прикроватных мониторах.

Общая стоимость оборудования – 550 тыс. грн., его подарили благотворители.

По словам врачей, новое оборудование существенно сократит срок проведения внешних вмешательств, повысит точность и дозировку введения медпрепаратов.