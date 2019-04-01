Лещенко настаивает, что новоизбранный президент должен поехать на КПВВ Донбасса

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко по-прежнему считает, что новоизбранный президент должен посетить контрольный пункт пропуска на линии разграничения на Донбассе. Об этом он сказал в эфире «Громадського».

Так он пояснил свое интервью «Новой Газете», в котором, в частности, сказал что новоизбранный президент «мог бы посетить оккупированные территории».

«Я убежден, что президент своим лидерством и своей позицией должен показывать, что украинцы на оккупированных территориях — тоже украинцы», — подчеркнул депутат.

Лещенко отметил, что действующий президент Петр Порошенко ни разу не был на КПВВ Донбасса.

«Он должен увидеть глаза и поговорить с людьми, которые едут с оккупированной территории. Потому что эти люди, во-первых, граждане Украины. А, во-вторых, заложники обстоятельств», — считает он.

При этом Лещенко подчеркнул, что президенту не нужно ехать в неподконтрольные Донецк и Луганск, но глава государства, стоя на линии соприкосновения, может «сделать один шаг за нее». «Если ты стоишь за один шаг до или за один шаг после — твоя безопасность от этого не меняется», —добавил депутат.

Он также отметил, что не обсуждал вопрос посещения КПВВ с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, которого консультировал по вопросам антикоррупционной политике.