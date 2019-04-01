Жителям Луганщины предлагают добровольно сдать оружие

Главным управлением Национальной полиции в Луганской области с 1 по 30 апреля на территории области проводится месячник добровольной сдачи оружия, передает отдел коммуникации ведомства.

Лицо, которое во время проведения месячника добровольно сдало в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, в соответствии с ч. 3 ст. 263 УК Украины освобождается от уголовной ответственности.

Если гражданин в указанный срок добровольно сдал в полицию охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов он имеет возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.