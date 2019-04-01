» » в ОРЛО жители протестуют против «копанки»

в ОРЛО жители протестуют против «копанки»

Сегодня, 11:42 citynews.net.ua | Напечатать

Жители подконтрольного группировке «ЛНР» поселка Калининский Луганской области выступают против открытия в населенном пункте «копанки». Об этом сообщается сепаратистский канал «ГТРК ЛНР».

В поселке проживает около двух тысяч человек, которые уже испытывают проблемы с водоснабжением.

Несколько лет на территории поселка уже действовала подобная «шахта». Ее работа привела к тому, что в западной части поселка отсутствует водоснабжение.

Также отмечается, что пласты проходят под территорией поселка, а также по территории подстанции, которая обеспечивает электроэнергией целый ряд поселков.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:10

В Станице установили новое оборудование для реанимации

Сегодня, 12:59

Лещенко настаивает, что новоизбранный президент должен поехать на КПВВ Донбасса

Сегодня, 12:58

Жителям Луганщины предлагают добровольно сдать оружие

Сегодня, 12:26

В Северодонецке завтра перекроют центр города

Сегодня, 11:42

в ОРЛО жители протестуют против «копанки»

Сегодня, 11:33

В зоне ООС прошли тренировки экипажей вертолетной армейской авиации

Сегодня, 10:42

ENEMO: Дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны

Сегодня, 09:31

На Донбассе погибли двое украинских военных

Вчера, 18:54

На Донбассе погибли двое украинских военных

Вчера, 18:02

На Луганщине возобновлено активное строительство "Стены"

Вчера, 17:45

В Луганской области обработали 100% протоколов

Вчера, 17:37

Луганские спортсмены завоевали 37 наград на чемпионате Украины по каратэ

Новости Украины:

Сегодня, 13:07

Правительство обязало Нафтогаз снизить цену на газ для населения

Сегодня, 12:59

Лещенко настаивает, что новоизбранный президент должен поехать на КПВВ Донбасса

Сегодня, 12:30

В центре Киева произошла стрельба: есть жертвы

Сегодня, 12:28

Синоптики обещают апрель теплее нормы

Сегодня, 11:44

КСУ обнародовал решение о переименовании Днепропетровской области

Сегодня, 11:32

Киев завершит отопительный сезон через три дня

Сегодня, 10:14

Известный голливудский актер согласился на съемки в Крыму

Сегодня, 10:12

Пожар в Чернобыльской зоне потушили

Вчера, 17:36

На Черниговщине прекратили трансляцию 7 российских телеканалов

Вчера, 17:09

В Краматорске девушка неудачно пыталась уйти из общежития через окно по простыням

Вчера, 16:48

Кто не подлежит весеннему призыву

Вчера, 16:41

Жители Закарпатья протестуют против «стены» на границе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 