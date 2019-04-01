в ОРЛО жители протестуют против «копанки»

Жители подконтрольного группировке «ЛНР» поселка Калининский Луганской области выступают против открытия в населенном пункте «копанки». Об этом сообщается сепаратистский канал «ГТРК ЛНР».

В поселке проживает около двух тысяч человек, которые уже испытывают проблемы с водоснабжением.

Несколько лет на территории поселка уже действовала подобная «шахта». Ее работа привела к тому, что в западной части поселка отсутствует водоснабжение.

Также отмечается, что пласты проходят под территорией поселка, а также по территории подстанции, которая обеспечивает электроэнергией целый ряд поселков.