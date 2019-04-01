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Луганские спортсмены завоевали 37 наград на чемпионате Украины по каратэ

Сегодня, 17:37 citynews.net.ua | Напечатать

В конце марта в Черкассах прошел ХIХ-й чемпионат Украины по годзю - рю каратэ. Более 700 спортсменов из 16 областей приняли участие в мероприятии.

Спортсмены разных возрастов от 6 до 18+ лет соревновались на 6 татами в таких категориях как: ката годзю-рю, ката ренгокай, ката командное, ката-кобудо (формально-технические комплексы), шобу-нихон, шобу командное (поединки с дозированным контактом), ирикуми-го и ирикуми-дзю (полноконтактные поединки).

 На соревнованиях Луганскую область представляли 28 спортсменов отделения каратэ-до Сватовского детско-юношеской спортивной школы. В индивидуальных видах программы в различных возрастных и весовых категориях представители области завоевали 37 наград: 17 золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых медалей. На всеукраинском первенстве тренер Луганской области Александр Батраков был награжден знаком «Федерации Джундокан Украины Лучший тренер-2018» и «Лучший судья-2018». Дипломами «Лучший спортсмен 2018» были отмечены члены нашей команды - Пискун Валерия, Глоба Никита и Окорокова Екатерина.


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