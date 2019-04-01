» » Президент назначил стипендии детям погибших на Донбассе журналистов

Президент назначил стипендии детям погибших на Донбассе журналистов

Сегодня, 17:07 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, которые погибли в связи с выполнением профессиональных обязанностей". Об этом сообщает сайт Администрации президента.

Сообщается, что стипендия предназначена Устине Гурняк, 2012 года рождения, чей отец фотокорреспондент Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смиле Славяносербского района Луганской области.

Также стипендия предназначена Елене Черниковой, 2014 года рождения, дочери журналиста Александра Черникова, который погиб 22 января 2015 года в бою вблизи Авдеевки. Александр работал видеооператором на днепровском "9 канале" и в других днепровских СМИ.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:54

На Донбассе погибли двое украинских военных

Сегодня, 18:02

На Луганщине возобновлено активное строительство "Стены"

Сегодня, 17:45

В Луганской области обработали 100% протоколов

Сегодня, 17:37

Луганские спортсмены завоевали 37 наград на чемпионате Украины по каратэ

Сегодня, 17:07

Президент назначил стипендии детям погибших на Донбассе журналистов

Сегодня, 16:44

"Газпром" увеличил поставки газа в ОРДЛО

Сегодня, 15:56

Укрзализныця назначила 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники

Сегодня, 14:59

На Луганщине стартовал прием заявлений на выплату пособий для многодетных семей

Сегодня, 13:59

На Луганщине россиянка предлагала пограничникам взятку за беспрепятственное пересечение границы

Сегодня, 13:15

В Украине отменили декларацию о валюте и доходах за рубежом

Сегодня, 12:18

ЦИК приняла уже 8 протоколов с мокрыми печатями

Сегодня, 11:40

За месяц бойцы ООС ликвидировали 56 оккупантов

Новости Украины:

Сегодня, 17:36

На Черниговщине прекратили трансляцию 7 российских телеканалов

Сегодня, 17:09

В Краматорске девушка неудачно пыталась уйти из общежития через окно по простыням

Сегодня, 16:48

Кто не подлежит весеннему призыву

Сегодня, 16:41

Жители Закарпатья протестуют против «стены» на границе

Сегодня, 15:56

Укрзализныця назначила 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники

Сегодня, 14:59

В Киеве археологи нашли улицу XVII–XVIII веков

Сегодня, 14:57

На Закарпатье в военном лесничестве произошел масштабный пожар

Сегодня, 13:58

Тимошенко не поддерживает ни одного из кандидатов, выходящих во второй тур

Сегодня, 13:13

По поводу нарушений на выборах открыто более 70 уголовных дел

Сегодня, 12:17

В Киеве в бизнес-центре произошел пожар

Сегодня, 11:58

В Николаеве бешеная собака покусала уже 12 человек, введен карантин

Сегодня, 11:43

Полторак задекларировал миллионные выплаты от Минобороны

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 