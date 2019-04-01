"Газпром" увеличил поставки газа в ОРДЛО

Российская компания "Газпром" увеличила поставку газа на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на 12,8% (311 млн кубометров) - до 2,738 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные отчета монополиста за четвертый квартал 2018 года, - пишет Liga.net.

По данным Газпрома, в первом квартале 2018 года на неконтролируемые Украиной территории было поставлено 1,242 млрд кубометров газа, во втором квартале - 292 млн кубометров, в третьем квартале - 222 млн кубометров и в четвертом квартале - 982 млн кубов.

В 2017 году "Газпром" поставил на оккупированные территории Донбасса 2,427 млрд кубометров газа.

СМИ сообщали, что с начала 2017 года "Газпром" прекратил выставлять "Нафтогазу" счета за поставленный на оккупированные территории газ. Это связывают с проигрышем "Газпрома" "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

"Газпром" в одностороннем порядке начал газоснабжение оккупированного Донбасса в 2015 году.