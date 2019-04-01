Укрзализныця назначила 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники

По состоянию на 1 апреля Укрзализныця назначила 8 дополнительных поездов, дополнительные рейсы на 5 графиковых поездов на пасхальные и майские праздники. В общем назначен 41 дополнительный рейс, сообщили в пресс-службе компании.

Так, поезд №191/192 Киев-Львов будет курсировать 26, 27 1 апреля и 5 мая отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться о 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.

№197/198 Киев-Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля. Отправление из Киева в 6:17 и прибытие в Ковеля в 15:11. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

№162/161 Киев-Николаев будет отправляться 1 и 5 мая в Николаев, отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 4:53. Отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

№ 223/224 Киев-Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08:35 и прибытие в Одессу 17:51. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:08 и прибытие в 20:31.

№ 179 Киев-Днипро будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, отправление из Киева в 08:03 и прибытие в Днипра в 17:57. Отправление из Днипра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.

№ 164/163 Киев-Харьков будет курсировать 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 5:37 и прибытие в Харьков в 13:45. В обратном направлении поезд отправится в 14:05 и прибудет в Киев в 21:37.

№ 168 Львов-Одесса будет курсировать 27, 30 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

№ 205 Покровск-Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровска в 22:07.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов № 670 Кременчуг-Бахмач, № 774 Киев-Шостка, № 782/781 Киев-Черкассы, № 779/780 Сумы-Киев-Винница и № 111/112 Харьков-Львов.