На Луганщине стартовал прием заявлений на выплату пособий для многодетных семей

По информации Министерства социальной политики Украины, стартовал процесс получения заявлений на выплату пособия на детей в многодетных семьях Луганской области.

С апреля решением правительства для улучшения материального положения многодетных семей, создания условий для воспитания детей, введен новый вид социальных выплат.

Помощь на детей в таких семьях будет назначаться на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами в ежемесячном размере 1700 гривен и будет выплачиваться ежемесячно по месяц достижения ребенком шестилетнего возраста включительно.

Обращаем внимание, что те, кто обратятся в период с апреля по июнь 2019 год включительно по предоставлению помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, указанная помощь будет назначаться с 1 апреля 2019 года.