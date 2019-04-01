На Луганщине россиянка предлагала пограничникам взятку за беспрепятственное пересечение границы

Гражданка РФ предлагала пограничникам взятку в размере 500 гривен за беспрепятственное пересечение границы, передает восточное региональное Управление Госпогранслужбы Украины.

Так, вчера пограничниками Луганского отряда зафиксирован очередной случай, когда гражданин предлагал правоохранителям неправомерную выгоду.

Взятку в размере 500 гривен предложил гражданин Украины, 1978 года рождения, за беспрепятственное пересечение государственной границы 28-летней гражданкой России. Она направлялась в Украину через пункт пропуска "Меловое".

Факт дачи взятки зафиксирован в установленном порядке. В правоохранительные органы направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".