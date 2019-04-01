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За месяц бойцы ООС ликвидировали 56 оккупантов

Сегодня, 11:40 citynews.net.ua | Напечатать

За месяц бойцы ООС ликвидировали 56 оккупантов В марте в подразделениях российско-оккупационных войск были ликвидированы около 56 оккупантов и около 85 – получили ранения различной степени тяжести.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

«В марте воины ОС нанесли оккупантам значительный урон. Игнорируя Минские договоренности, в марте российско-оккупационные войска ежедневно провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов», – написал он.

Штефан подчеркнул, что по итогам марта в подразделениях российско-оккупационных войск были ликвидированы около 56 оккупантов и около 85 – получили ранения различной степени тяжести. «Небоевые потери составили 9 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате суицида, убийство), и 16 – получили ранения», – подчеркнул он.

«Данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь. Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых в связи с низким так называемым призывом на «военную службу по контракту» и не желанием в последнее время защищать так называемые границы республики. Большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в первые годы войны, уже разочарованы идеями «русского мира» и т.н. «Новороссии» и увольняются из подразделений российско-оккупационных войск», – подытожил Штефан.


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