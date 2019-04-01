В Северодонецке ГСЧСники спасли лебедя из рыболовных снастей

31 марта в 7:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в городе Северодонецке на озере Чистое лебедь не может выплыть из камыша.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

На место вызова было направлено спасателей 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. По прибытии к месту происшествия спасатели обратили внимание, что лебедь пытается взлететь, но сразу падает в воду.

Надев костюм Л-1, приблизились к птице и установили, что он запутался в рыболовных снастях. Спасатели вытащили птицу на берег, сняли с лап леску, обработали рану и отпустили.