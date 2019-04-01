На Донбассе от электроснабжения отключают шахты

От электроснабжения отключены шахты государственных предприятий «Лисичанскуголь», «Первомайскуголь», «Мирноградуголь». Также обесточены шахты «Капитальная» и «Центральная», где даже отсутствует электроснабжение у горного диспетчера, что является нонсенсом.

Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«В настоящее время добыча угля прекращена, рудники работают в ограниченном режиме: не обесточены только водоотлив и системы проветривания. Вместе с тем не приступают к работе горняки ОП «Шахта«Родинская» ГП«Мирноградуголь». Они требуют погашения задолженности по заработной плате за январь и февраль нынешнего года. Упомянутая шахта подлежит реструктуризации, а поэтому выплата зарплаты предусмотрена соответствующей статьей государственного бюджета.

На шахтах ГП «Волыньуголь» также отсутствует электроснабжение. Как сообщают шахтеры предприятия, генеральный директор даже не заключил договор на поставку электроэнергии», - написал Волынец.