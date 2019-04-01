За сутки в зоне ООС ранен военный

В зоне проведения операции Объединенных сил ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

После суток относительного соблюдения режима прекращения огня, надеясь на внезапность, противник пытался улучшить свое тактическое положение в районе населенного пункта Крымское. Утром 1 апреля группа пехоты противника выдвинулась в направлении украинских позиций. При этом противник применил отвлекающий огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Попытки противника были вовремя замечены разведчиком, который нес службу на наблюдательном посту. Доложив о перемещении незаконных вооруженных формирований, он вместе с товарищами открыл огонь по противнику, заставив НВФ остановиться и отступить.

Уход своей пехоты противник прикрывал огнем гранатометов и стрелкового оружия. Одна из пуль ранила разведчика. На месте ему оказали первую помощь, после этого пострадавший был доставлен в военный мобильный госпиталь. Угрозы для жизни военнослужащего нет.