Зеленский и Порошенко назвали друг друга марионетками

Лидеры президентской гонки Владимир Зеленский и Петр Порошенко назвали друг друга марионетками.

После объявления данных экзит-полов Порошенко заявил, что его во втором туре «судьба свела с марионеткой Коломойского».

В ответ Зеленский сказал: «Уважаемый гарант, так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша».

В Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента. Явка на выборах составила 63,5%.

По итогам обработки 54,70% протоколов во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,23% голосов и действующий глава государства Петр Порошенко с 16,57% голосов.