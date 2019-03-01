Выборы 2019: первые результаты экзит-полов

Появились первые результаты экзит-полов на выборах 2019 по состоянию на 18:00.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным Национального экзит-пола, лидирует Владимир Зеленский с 30,4% голосов, 17,8% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных. У Юрия Бойко - 9,8 %, а за Анатолия Гриценко проголосовали 7,1% опрошенных.

Далее идут: Игорь Смешко 6,4%, Олег Ляшко - 4,8%, Александр Вилкул - 4,0%, Руслан Кошулинский - 1,8%. Остальные набирают менее 1%

Экзит-пол проводится для получения оперативной информации о результатах в день голосования. На условиях анонимности избирателям задают вопрос, за кого они голосовали.

Добавим также, что данные экзит-полов используют для сопоставления с официальными результатами голосования от Центризбиркома. В то же время экзит-пол выполняет контрольную функцию в избирательном процессе.

Окончательные результаты экзит-полов первого тура выборов 2019 будут обнародованы после 20:00 31 марта.

Отметим, Национальный экзит-пол проводят фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.