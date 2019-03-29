ЦИК готова к возможному вмешательству РФ в систему «Выборы»

Центральная избирательная комиссия морально и технически готова к возможному кибервмешательству Российской Федерации в украинскую информационную систему «Выборы».

Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге, сообщает Укринформ.

«Центральная избирательная комиссия предприняла соответствующие шаги по усилению кибербезопасности, в том числе и по закупке нового оборудования и других действий. Поэтому морально, технически мы готовы к подобным вызовам и будем соответственно реагировать», - ответила она на вопрос, как будет реагировать ЦИК на возможное вмешательство РФ в информационную систему "Выборы".

Служба внешней разведки заявила, что Россия планирует масштабные кибератаки на сервер Центральной избирательной комиссии Украины в день президентских выборов.