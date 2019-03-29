Более 20% военнослужащих проголосовали на выборах

На выборах 2019 по состоянию на 11:00 на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил проголосовали более 20% военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что в районе проведения операции Объединенных сил продолжается процесс голосования.

«С восьми часов утра на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил продолжается процесс голосования. Личный состав частей и подразделений Объединенных сил активно приобщается к избирательному процессу. По состоянию на 11:00 на отдельных участках свой выбор сделало уже более 20% избирателей в погонах», - сообщается на странице пресс-центра ООС.