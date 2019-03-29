На территории Луганской области открыты и работают все 536 избирательных участков

После начала голосования в полицию поступило сообщение о том, что на одном из избирательных участков в Северодонецке гражданин в кабинке для голосования сделал фото с бюллетенем.

Также по информации областной полиции, в Троицком районе на одном из избирательных участков, местный житель, получив бюллетень для голосования, бросил его в сторону председателя избирательной комиссии и сообщил, что он отказывается голосовать.

Данные факты зарегистрировано, проводится проверка по результатам которой будут приняты решения в рамках действующего законодательства.