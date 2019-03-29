На Донбассе ранения получили двое военных

За минувшие сутки российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, трижды применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід» наши защитники были обстреляны трижды: дважды – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле населенного пункта Пески», - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ» враг открывал огонь трижды, обстреливая позиции Объединенных сил исключительно из тяжелого вооружения: дважды из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Новотошковское; из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Новолуганское.