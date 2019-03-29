Украинцы выбирают Президента

В воскресенье, 31 марта, проходят очередные выборы Президента Украины.

Голосование проходит с 8 до 20 часов, на зарубежных избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один зарубежный избирательный округ, а также 29 тысяч 888 участковых избирательных комиссий, в числе которых 79 специальных избирательных участков для голосования военнослужащих на территории воинских частей (формирований) на Донбассе и один - на Львовщине. За рубежом работает 101 избирательный участок.

В то же время, согласно решению Центральной избирательной комиссии, президентские выборы не будут организовываться и проводиться на территории аннексированного Крыма и в 12 из 21 избирательного округа Донецкой области и в 6 округах из 11 в Луганской области.

Ориентировочное количество избирателей - свыше 29,7 млн граждан.

Свыше 315 725 украинцев воспользовались временным изменением места голосования.