В Лисичанске задержали вора

Этой ночью на пульте в Управлении полиции охраны сработала тревожная сигнализация. Через считанные минуты полицейские прибыли на объект и помешали совершению правонарушения.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Луганщины.

Прибыв на место, полицейские увидели, как неизвестный мужчина срывал металлические фонари у храма по ул. Машиностроителей в Лисичанске.

"На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции Лисичанска. Как выяснилось, фонарным вором оказался 19-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 УК Украины «Кража». Ведется следствие. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы от 6 месяцев до трех лет", - говорится в сообщении.