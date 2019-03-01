В бюллетенях останутся 39 кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия предупреждает, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа «Выбыл» без решения ЦИК запрещается, поэтому 31 марта в них будут имена 39 кандидатов в президенты, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Отмечается, что по содержанию части первой статьи 56 Закона Украины «О выборах Президента Украины» Центральная избирательная комиссия принимает решение об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины в случае обращения кандидата в любое время после его регистрации, но не позднее, чем за двадцать три дня до дня выборов с письменным заявлением об отказе от баллотирования.

Таким образом, подчеркивают в ЦИК, срок представления в Комиссию указанного обращения кандидата на пост президента Украины прошел 7 марта. «При этом законом предусмотрено, что в случае поступления соответствующего обращения кандидата на пост президента Украины позднее чем за двадцать три дня до дня выборов, то есть позже 7 марта 2019 года, такое обращение Центральной избирательной комиссией не рассматривается, решение по нему не принимается», – заявили в Центризбиркоме.

Учитывая указанные положения закона, Комиссия отмечает, что публичные заявления кандидатов на пост президента Украины относительно отказа от баллотирования не имеют никаких правовых последствий. «Итак, состоянию на 29 марта 2019 Центральной избирательной комиссией зарегистрировано 39 кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 для голосования в день выборов, которые остаются субъектами избирательного процесса», – подчеркнули в ЦИК.

Комиссия просит окружные избирательные комиссии довести до сведения всех участковых избирательных комиссий требования части седьмой статьи 72 закона о том, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа «Выбыл» без решения Центральной избирательной комиссии запрещается, обратив их внимание, что согласно части девятой статьи 72 закона лица, виновные в противоправном порче избирательных бюллетеней, возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом.

ЦИК предостерегает от необоснованного внесения изменений в избирательные бюллетени без решений Комиссии