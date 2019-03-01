» » В бюллетенях останутся 39 кандидатов в президенты

В бюллетенях останутся 39 кандидатов в президенты

Сегодня, 13:54 citynews.net.ua | Напечатать

Центральная избирательная комиссия предупреждает, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа «Выбыл» без решения ЦИК запрещается, поэтому 31 марта в них будут имена 39 кандидатов в президенты, сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Отмечается, что по содержанию части первой статьи 56 Закона Украины «О выборах Президента Украины» Центральная избирательная комиссия принимает решение об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины в случае обращения кандидата в любое время после его регистрации, но не позднее, чем за двадцать три дня до дня выборов с письменным заявлением об отказе от баллотирования.

Таким образом, подчеркивают в ЦИК, срок представления в Комиссию указанного обращения кандидата на пост президента Украины прошел 7 марта. «При этом законом предусмотрено, что в случае поступления соответствующего обращения кандидата на пост президента Украины позднее чем за двадцать три дня до дня выборов, то есть позже 7 марта 2019 года, такое обращение Центральной избирательной комиссией не рассматривается, решение по нему не принимается», – заявили в Центризбиркоме.

Учитывая указанные положения закона, Комиссия отмечает, что публичные заявления кандидатов на пост президента Украины относительно отказа от баллотирования не имеют никаких правовых последствий. «Итак, состоянию на 29 марта 2019 Центральной избирательной комиссией зарегистрировано 39 кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 для голосования в день выборов, которые остаются субъектами избирательного процесса», – подчеркнули в ЦИК.

Комиссия просит окружные избирательные комиссии довести до сведения всех участковых избирательных комиссий требования части седьмой статьи 72 закона о том, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа «Выбыл» без решения Центральной избирательной комиссии запрещается, обратив их внимание, что согласно части девятой статьи 72 закона лица, виновные в противоправном порче избирательных бюллетеней, возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом.

ЦИК предостерегает от необоснованного внесения изменений в избирательные бюллетени без решений Комиссии


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:19

За день на Донбассе погиб один военный, двое получили ранения

Сегодня, 18:01

В Золотом подготовили 8 избирательных участков

Сегодня, 18:00

Луганская "Заря" испытывает кадровые проблемы перед встречей с киевским "Динамо"

Сегодня, 17:55

Госстат определил самые богатые регионы Украины. Луганская область на последнем месте

Сегодня, 16:14

В оккупированном Свердловске горела школа

Сегодня, 15:04

В Лисичанске задержали вора

Сегодня, 14:58

В штабе ООС опровергли информацию о входе ВСУ в Горловку

Сегодня, 14:06

За два месяца в Украине пропал без вести почти 1300 человек

Сегодня, 13:54

В бюллетенях останутся 39 кандидатов в президенты

Сегодня, 12:58

СБУ разоблачила управляемых из РФ экстремистов, которые готовили теракты

Сегодня, 12:42

Российские артисты не приедут веселить луганчан в день украинских выборов

Сегодня, 11:26

Бюджет конкурса проектов развития Луганской области составляет 12 миллионов гривен

Новости Украины:

Сегодня, 18:56

Украинские военные эвакуировали в Днепр тяжело больного врача из Красногоровки

Сегодня, 18:04

В РФ украинских моряков ознакомили с новыми экспертизами

Сегодня, 17:55

Госстат определил самые богатые регионы Украины. Луганская область на последнем месте

Сегодня, 16:10

В Киеве будут судить врачей за вымогательство взятки с участника АТО

Сегодня, 15:10

Названа дата саммита Украина-ЕС

Сегодня, 14:06

За два месяца в Украине пропал без вести почти 1300 человек

Сегодня, 14:05

Украинским водителям разрешили предъявлять наличие автогражданки с гаджета

Сегодня, 13:58

Представительство ЕС в ОБСЕ призвало РФ допустить врачей к Грибу

Сегодня, 12:58

СБУ разоблачила управляемых из РФ экстремистов, которые готовили теракты

Сегодня, 12:39

США потратили на укрепление обороноспособности Украины более $1,3 миллиарда

Сегодня, 12:24

Из-за взрывов в Кропивницком объявили подозрение двум лицам

Сегодня, 11:25

Метеорологи: лето увеличилось до четырех месяцев

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 