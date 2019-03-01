Бюджет конкурса проектов развития Луганской области составляет 12 миллионов гривен

28 марта состоялось первое заседание Конкурсного комитета по организации и проведению областного конкурса проектов местного развития, его провел заместитель председателя Луганской ОГА Геннадий Иваненко, сообщает пресс-центр областной госадминистрации.

Во время заседания определены приоритетные направления областного конкурса проектов местного развития, в частности: «Образование - новый образовательное пространство», «Здравоохранение», «Культура и спорт» и «Благоустройство населенных пунктов».

В этом году бюджет конкурса составляет 12 миллионов гривен, из них: за счет областного бюджета 6 миллионов гривен, местного - 5,4 миллиона гривен и небюджетные средства 600 тысяч гривен. На заседании также был утвержден календарный план мероприятий по проведению областного конкурса проектов местного развития.