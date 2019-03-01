СБУ теперь выдает пропуск на оккупированные территории Луганска и Донецка без срока действия

Служба безопасности Украины начала выдачу разрешений на пересечение линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях без срока действия. Об этом говорится в правилах на сайте реестра таких разрешений .

Заявления, поданные с 28 марта 2019 года, являются бессрочными — имеют статус «без ограничения срока действия». Эта же норма распространяется на заявления, которые переподаются с 28 марта.

При этом заявления, поданные и обработанные до 28 марта 2019-го, имеют срок действия 1 год, а после окончания срока действия, их можно будет вновь переподать, чтобы получить бессрочное разрешение.

Ранее срок действия разрешения составлял 1 год.