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СБУ теперь выдает пропуск на оккупированные территории Луганска и Донецка без срока действия

Сегодня, 17:46 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ теперь выдает пропуск на оккупированные территории Луганска и Донецка без срока действияСлужба безопасности Украины начала выдачу разрешений на пересечение линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях без срока действия. Об этом говорится в правилах на сайте реестра таких разрешений.

Заявления, поданные с 28 марта 2019 года, являются бессрочными — имеют статус «без ограничения срока действия». Эта же норма распространяется на заявления, которые переподаются с 28 марта.

При этом заявления, поданные и обработанные до 28 марта 2019-го, имеют срок действия 1 год, а после окончания срока действия, их можно будет вновь переподать, чтобы получить бессрочное разрешение.

Ранее срок действия разрешения составлял 1 год.


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