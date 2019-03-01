Дети в зоне конфликта умирают от недостатка чистой воды

На Донбассе 3,6 миллиона человек страдают от повреждений водной инфраструктуры, 500 тысяч детей нуждаются в доступе к чистой питьевой воде. Такие данные обнародовал в глобальном отчете «Вода под прицелом» Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF).

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской правозащитной группы.

«В своем отчете UNICEF ​​привлекает внимание к угрозам, которые возникают в странах с длительными конфликтами из-за военных атак на объекты водной инфраструктуры. Среди стран, в которых проблема стоит наиболее остро, – Афганистан, Йемен, Ирак, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Камерун, Ливия, Мали, Мьянма, Южный Судан, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан, Центральноафриканская Республика и Чад. В этом году в перечень впервые вошла Украина», – рассказали правозащитники.

Как отметила исполнительный директор UNICEF ​​Генриетта Фор, у детей, живущих в условиях длительных конфликтов, ситуация и без этого непростая, но она еще больше осложняется тем, что многие из них не имеют доступа к чистой питьевой воде. «Реальность такова, что больше детей умирают из-за отсутствия доступа к чистой воде, чем от пуль», – подчеркнула она.

В прошлом году в зоне конфликта было зафиксировано 89 атак на объекты водной инфраструктуры, а с начала этого года – уже 19. «Частые перебои в снабжении воды в сочетании с недостаточным уровнем вакцинации детей повышают риск распространения инфекционных заболеваний. Отсутствие чистой воды и надлежащей санитарии является серьезной угрозой для будущего детей», – говорится в докладе.

В условиях длительных конфликтов дети младше 15 лет имеют в 3 раза выше риск умереть от заболеваний, связанных с отсутствием чистой воды, санитарии и гигиены, чем от прямого насилия. У детей до 5 лет такой риск еще выше.

«Спланированные атаки на систему водоснабжения и санитарии – это атаки на уязвимых детей. Доступ к воде – это основополагающее право человека. Вода необходима для жизни», – отметила Генриетта Фор.