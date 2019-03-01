На Луганщине суд постановил уничтожить тонну нелегального бензина

Незаконная продажа горючего жителем Кременского района задокументирована правоохранителями, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В течение 2018 мужчина покупал по заниженным ценам бензин и дизельное топливо, которое хранил в арендованном им складском помещении на территории Кременной.

Во время проведения обысков по месту жительства мужчины обнаружено и изъято более 1 тонны незаконно изготовленных нефтепродуктов. По результатам проведенных экспертиз установлено, что изъятые подакцизные товары не соответствуют требованиям ГОСТа.

По результатам предварительного расследования в суд направлено обвинительное заключение договору о признании виновности для рассмотрения по существу.

Рассмотрев материалы уголовного производства, Кременской районный суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением горючего.